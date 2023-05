Rissa al Bobadilla | giovane aggredisce i carabinieri e finisce in manette

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 22 maggio 2023) Dalmine. Insulti, sputi, calci e pugni aiche tentavano di identificarlo dopo unaalla discotecadi Dalmine. Hanno dovuto utilizzare perfino lo spray urticante per cercare di calmarlo, per ben due volte, e alla fine, dopo ore di colluttazioni, hanno dovuto chiamare un’ambulanza per farlo sedare da un medico. Intorno all’1.30 della notte tra domenica 21 maggio e lunedì 22, idel Norm di Treviglio e i militari di Zingonia sono intervenuti alperché, nel piazzale esterno del locale, era in corso unatra una quindicina di persone. Arrivati sul posto, non hanno trovato nessuno perché si erano già tutti dileguati. Ma uno degli addetti alla sicurezza, con un visibile taglio sul labbro, li ha informati che all’interno della discoteca due ...