(Di lunedì 22 maggio 2023) Grazie all’utilizzo dell’arriva in Italia una nuova tecnica diagnostica dellaper la diagnosi e il monitoraggio delle malattie rare neuromuscolari . In...

... in adiacenza al blocco operatorio per la miglior gestione dei pazienti critici; sostituzione dellaall'interno del reparto di radiologia al piano terra con l'installazione di una ...All'iniziale uso della mammografia e l'ecografia si sono aggiunti ulteriori strumenti diagnostici, quali la mammografia con mezzo di contrasto, lae sono tutti esami che hanno ...Era il 2022 e, dopo una visita dall'oculista e dall'otorino, mi hanno consigliato una". In quell'occasione ha fatto la foto con la fasciatura alla testa che ha postato su ...

Risonanza magnetica, l'intelligenza artificiale può leggerla il 10 secondi Gazzetta del Sud

Grazie all'utilizzo dell'intelligenza artificiale arriva in Italia una nuova tecnica diagnostica della risonanza magnetica per la diagnosi e il monitoraggio delle malattie rare neuromuscolari. (ANSA) ...Abbiamo portato all’attenzione della dottoressa Marasco, è stato stilato un verbale in cui sono stati riportati i punti più critici e sui quali ci battiamo da tempo: la risonanza magnetica, quella ...