Riscatto e plusvalenza immediata | Pinto scippa Milano

(Di lunedì 22 maggio 2023) Il Dg dei giallorossi ha messo nel mirino un giocatore già seguito dai due club milanesi: pronta l’offensiva di mercato In attesa che la stagione emetta i suoi verdetti definitivi – molte squadre sono ancora appese tra la non partecipazione alla prossima Champions (o addirttura a qualsivoglia Coppa) e il potervi accedere – i dirigenti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

... 27 milioni fra prestito,e bonus con tanto di commissione al suo agente più il suo ... E pensare che c'è chi lo aveva bollato come unafittizia......5 milioni di euro, con unfissato e poi fatto scattare per 19 milioni più 2 di bonus. Ma ... Se infatti Onana dovesse salutare i nerazzurri, assicurandogli una cospicua, il prescelto ...Dia è sicuramente la ciliegina sulla torta del mercato: il senegalese sarà riscattato dal Villareal per 12 milioni e potrebbe rappresentare una riccaper la società del presidente ...

Walukiewicz, il riscatto ora è più di un’idea Il giovane difensore polacco ha convinto tutti LA NAZIONE

Leggi su Sky Sport l'articolo Juventus, lunedì in campo a Empoli nel giorno che può cambiare ancora la classifica ...Per l’Empoli è un investimento alla luce della plusvalenza che potrebbe generare se il suo valore crescesse durante la prossima stagione ...