Riley Keough | la vita da film | tra successi e dolori | della nipote di Elvis Presley

Leggi su amica

(Di lunedì 22 maggio 2023) Più figlia d’arte di così non si può.è ladi, nata dall’unione tra Lisa Marie– l’unica figlia di– con il primo marito, il musicista Danny. Non solo: il suo “patrigno”, il secondo maritomadre Lisa Marie, è un certo Michael Jackson. Però, non è nella musica cheKoeugh ha trovato la sua strada, ma sui set di cinema e serie tv. Danielle, questo il suo vero nome, ha interpretato 22, ne ha realizzato uno da regista (premiato a Cannes 2022) ed è apparsa in diverse serie tv. Nata a Santa Monica, California, è cresciuta un po’ con il padre tra le Hawaii e Los Angeles, un po’ con la madre ...