"Rigopiano un disastro imprevedibile". Ecco perché sono stati assolti 25 imputati su 30

...evidente - scrive ancora il gup - come Lacchetta Ilario sindaco in carica all'epoca dele ... abbia omesso di disporre la chiusura dell'hotelcon conseguente ordine di evacuazione". ......ha portato ad assoluzione gran parte degli imputati al Processo per la tragedia di. ... facendo cadere, di fatto, l'ipotesi accusatoria più grave, quella dicolposo e mantenendo in ......ha portato ad assoluzione gran parte degli imputati al Processo per la tragedia di. Il ... facendo cadere, di fatto, l'ipotesi accusatoria più grave, quella dicolposo e mantenendo in ...

Processo Rigopiano: assolti perchè non riscontrate responsabilità in ... Rete8

“Nel caso in esame – si legge nelle motivazioni del gup - alcun dubbio sussiste in ordine al fatto che il crollo dell hotel Rigopiano possa rientrare a pieno nei presupposti sopra descritti con ...In 300 pagine di motivazioni è stato chiarito il perché della sentenza Rigopiano, che, in giudizio abbreviato ... Gianluca Sarandrea ha escluso la sussistenza del delitto di disastro colposo e ...