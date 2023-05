Per questo, secondo l'Associazione dei costruttori, "è necessario pervenire ad unaSuperbonus e degli altri bonus edilizi che garantisca il raggiungimento dell'interesse pubblico ...... non è più rinviabile una profondadi questi istituti, in modo da renderli senza ambiguità efficace strumento di tuteladiritto a nascere e della tutela della maternità, ravvivandoli ...... non è più rinviabile una profondadi questi istituti, in modo da renderli senza ambiguità efficace strumento di tuteladiritto a nascere e della tutela della maternità'. Lo stesso ...

Riforma del Fisco e pensioni, sindacati convocati a Palazzo Chigi il 30 maggio Corriere della Sera

Il convegno è partito alle 16:15 e ha visto alternarsi discussioni sulle principali novità della riforma del lavoro sportivo, dal rapporto tra subordinati e autonomi ai rilievi previdenziali, passando ...Cgil, Cisl, Uil e Ugl sono stati convocati per «impostare il lavoro» su riforme istituzionali, delega fiscale, inflazione, pensioni, sicurezza sul lavoro e produttività ...