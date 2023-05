Ricordiamo Manzoni | un’ombra squisita ed elegante di cui c’è ancora bisogno

Leggi su panorama

(Di lunedì 22 maggio 2023) Alessandroè una figura centrale per la storia d’Italia. La sua lunga vita – 88 anni – coincide con uno dei periodi più importanti della storia italiana ed europea e il nostro autore, un po’ per scelta e un po’ per caso, si è sempre trovato nel posto giusto al momento giusto. Nasce nel 1785, per cui quando a Parigi scoppia la rivoluzione francese non saleggere e scrivere, ma quando a Parigi va ad abitare di anni ne ha venti e, nel pieno delle passioni di quell’età, vive al massimo gli entusiasmi libertari e l’ascesa di Napoleone. E’ a Milano quando scoppiano i moti rivoluzionari del 1820, del 1830 ed èlì quando, nel marzo del 1848, la città vive le gloriose cinque giornate che si concludono con la cacciata dell’invasore austriaco.respira l’aria dell’unità, incita alla discesa in piazza ...