Resta l' allerta rossa | rischio di frane 10mila sfollati rientrati a casa

(Di lunedì 22 maggio 2023) Ancora una giornata diin Emilia Romagna ma, a leggere il bollettino sul sito della Protezione Civile , non è un'di elevata criticità come nei giorni scorsi, sopratutto per ...

METEO E RISCHI FRANE Nelle prossime 24 ore non sono attese precipitazioni significative ma in Emilia Romagna l'allerta è rossa fino a martedì per il rischio frane con molte strade che restano ...EMILIA ROMAGNA - Nonostante abbia smesso di piovere da oltre 24 ore l'allerta è rossa anche per oggi in Emilia Romagna. È il mancato smaltimento delle acque a provocare ancora frane e smottamenti e il fango ha ostruito i canali di scolo. L'acqua lentamente si sta ...

Ancora una giornata di allerta rossa in Emilia Romagna ma ... RAVENNA PIU' IN DIFFICOLTA' Ravenna e la sua provincia restano le zone più in difficoltà, scende a 26mila il numero di sfollati in tutta l ...L'acqua lentamente si ritira da Faenza, Forlì, Cesena. Resta particolarmente attenzionata invece Ravenna, anche se sembra scongiurato il pericolo che tutta la città vada sott'acqua ...