(Di lunedì 22 maggio 2023) Non si può certo dire che abbia peli sulla lingua. Ospite della puntata di In Onda , Matteonon ha risparmiato niente e nessuno. Dopo l'attacco a Calenda , è arrivato il turno della segretaria ...

Ospite della puntata di In Onda , Matteonon ha risparmiato niente e nessuno. Dopo l'attacco a Calenda , è arrivato il turno della segretaria del Partito Democratico , Elly Schlein . "Quando ...... o il Po in secca durante i lunghi mesipioggia, sono soltanto i casi più eclatanti. Secondo ...aveva proposto Italia Sicura nel 2014. Il piano nacque per sbloccare fondi e cantieri delle ...Lo abbiamo sempre fatto e continueremo a farlo, ovviamenterottamare nessuno" prosegue ... E su: "Dice spesso cose giuste, ma fino a quando non ne trarrà le conseguenze politiche, scegliendo ...

Renzi: 'Senza di me, la Schlein al Parlamento Europeo solo in gita' TGLA7

Non si può certo dire che abbia peli sulla lingua. Ospite della puntata di In Onda, Matteo Renzi, non ha risparmiato niente e nessuno. Dopo l'attacco a Calenda, è arrivato il turno della segretaria de ...“Chi è la donna guerriera nel Palazzo E perché abbiamo una premier contro, anzi una premier d’opposizione La femminilità – malgrado le apparenze – è a sinistra, la capacità di azzuffarsi una insuper ...