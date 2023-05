Renzi | “Se il mio Pd non avesse preso il 40% nel 2014 | Schlein il Parlamento europeo lo avrebbe visto in gita scolastica” Su La7

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 maggio 2023) “Il mio Pd era quello per Obama e per Tony Blair, non quello per lacol no al termovalorizzatore e il sì all’utero in affitto. Quando ho fatto il capo del Pd, io hoil 40% eè entrata al. Se il Pd delil 22%, risultato che oggi i sondaggi più lusinghieri attribuiscono al Pd, Ellyilloin“. Così il leader di Italia Viva, Matteo, ospite di In Onda (La7), reagisce alle parole pronunciate il giorno prima nella stessa trasmissione dalla segretaria del Pd Elly(“Se la sinistra e ...