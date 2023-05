Renzi | «Calenda non è un leader Ed è ossessionato da me»

(Di lunedì 22 maggio 2023) «Ho l’impressione che Carlosia stato un ottimo viceministro e che sarebbe stato un ottimo sindaco ma che forse laship di un partito non sia il lavoro più adatto alle sue caratteristiche». A parlare è Matteo, segretario di Italia Viva, in una intervista a La Stampa. Nella quale annuncia anche che oggi Raffaella Paita «presenterà un documento dove proponiamo di interrompere le aggressioni personali e di rilanciare la scommessa europea. Vediamo chi ci sta e chi è contrario. Mi auguro ci sia consenso, non possiamo continuare a dare questo spettacolo di litigare sulle mie conferenze». Nel colloquio con Carlo Bertini l’ex presidente del consiglio dice che« Carlo sembra aver maturato un’ossessione per me e la cosa è alquanto curiosa. Io so solo che l’ho nominato viceministro, ministro, ambasciatore. L’ho sostenuto come ...

E a questo proposito lancia un appello a Matteo, appena divorziato da Carlo: 'Dice spesso cose giuste, ma fino a quando non ne trarrà le conseguenze politiche, scegliendo la nostra ...Con Iv, conclude," vogliamo fare una lista alle Europee che sia alternativa alla Meloni e alla Schlein . Guardo a loro due come avversarie, non a".Guardo a loro due come avversarie, non a", ha spiegato. "Noi siamo a favore della lista unitaria alle Europee. E non avveleniamo il clima con attacchi personali simil grillini", ha ...

"Schlein Senza di me al Parlamento Ue solo in gita. E su Calenda...". Tutte le bordate di Renzi ilGiornale.it

L'ex premier a La Stampa: "Conte si dovrebbe vergognare di aver chiuso la nostra Unità di Missione. Calenda Non adatto a fare il leader del ...Roma, 22 mag (Adnkronos) – “Noi siamo a favore della lista unitaria alle Europee. E non avveleniamo il clima con attacchi personali simil grillini. Quanto alla rottura dei gruppi, non saremo noi a pro ...