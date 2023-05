Renzi attacca l' ex socio Calenda | ' Ha un' ossessione per me | non è fatto per la leadership'

Matteo, in un'intervista a La Stampa, è tornato ad attaccare Carlo Calenda, ormai ex compagno di viaggio nel fallito progetto del partito unico di centro. "Carlo sembra aver maturato un'ossessione per ...... ha aggiuntoche tuttavia non esclude la strada comune verso le elezioni europee. "Noi con loro, con Italia Viva e con i tanti che ci staranno, vogliamo fare una lista alle Europee che sia ...Come ha detto, questo è il fascismo degli antifascisti, ma è fascismo. Grave la condotta ... Non so come si chiama la forma di un governo chele opposizioni e gli intellettuali ma ...

Renzi attacca: “Calenda ha un’ossessione per me: non ha le caratteristiche per guidare un partito” Agenzia Nova

La riunione, originariamente prevista sabato, si terrà questa sera a Palazzo Madama "Parteciperò alla riunione dei senatori", convocata dalla presidente del gruppo Azione-Italia viva in Senato, Raffae ...Il senatore di Firenze sferza il segretario del Pd: "Con la sua linea massimalista si aprono degli spazi per noi". Poi pungola anche il leader di Azione: "Attacca con toni tipici dei grillini" ...