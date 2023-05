Renato Vallanzasca deve restare in cella | condizioni di salute compatibili con il carcere | la procura generale si oppone alla richiesta dei difensori

non può lasciare il carcere per scontare la pena in una struttura esterna per curare i suoi problemi di salute: a opporsi, ancora una volta, è la procura generale di Milano che, ...La Procura generale di Milano nell'udienza di stamani davanti alla Sorveglianza si è opposta alla richiesta della difesa didi differimento pena, con detenzione domiciliare in una struttura adatta, per motivi di salute. Mentre i legali, gli avvocati Corrado Limentani e Paolo Muzzi, che hanno già ...... ma anche l' aperò al Bar Jamaica; il Derby Club di Enzo Jannacci, Dario Fo, Cochi e; le ... controfigure di personaggi da Calibro 9 alla Turatello e, in perfetto stile Scerbanenco . ...

«Vallanzasca è malato». Ma per la Procura deve restare in carcere La Provincia Pavese

Il tribunale di Sorveglianza dovrà decidere sulla richiesta della difesa, che chiede di trasferire il 73enne con "fine pena mai" in una ...I giudici hanno respinto la richiesta degli avvocati dell’ex boss della Comasina di detenzione domiciliare in una struttura sanitaria per problemi neurologici ...