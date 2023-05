Recensione Poco F5 | lo smartphone da acquistare

(Di lunedì 22 maggio 2023)completa del nuovo flagship killer by Xiaomi, ilF5, un vero e proprio concentrato di potenza, a meno di quanto ti aspetti! Bentornati su Tuttotek per lacompleta del nuovo XiaomiF5, il flagship travestito da medio gamma. Scopriamo perché è, attualmente, uno dei migliori dispositivi in circolazione nella nostracompleta. Scheda tecnicaF5 Display: 6.67? FHD+ Flow AMOLED DotDisplay 120Hz SoC: Snapdragon 7+ Gen 2 4nm, 1 x Cortex-X2, 2.91GHz, 3 x A710, 2.49GHz; 4 x A510, 1.8GHz GPU: Adreno 725 RAM: 8/12 GB LPDDR5 Memoria interna: 256GB UFS 3.1 Fotocamere posteriori: 64 MP, (wide), 1/2?, 8MP ultra-wide camera f/2.2 FOV 119°, PDAF 2 MP, (depth) Fotocamera anteriore: 16 MP Connettività: Dual SIM, dual ...

