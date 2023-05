Realtà virtuale e metaverso modificano emozioni umane | studio

(Di lunedì 22 maggio 2023) Roma, 22 mag. (Adnkronos Salute) - Con l'ingresso sempre più dirompente e pervasivo dellae delnella vita di tutti, le nostree i nostri stati affettivi subiranno cambiamenti. In particolare, l'emergere della“phygital” – termine che deriva dalla crasi tra “physical” e “digital”, e indica la crescente ibridazione tra mondi reali e virtuali - le cybersegneranno la trasformazione dell'esperienza soggettiva, influenzando in modi nuovi e ancora in parte impredicibili i nostri comportamenti. In questo senso ilpotrà divenire in futuro lo scenario per la realizzazione di nuovi approcci terapeutici, ad esempio per disturbi dell'umore o fobie e al tempo stesso per indurre modifiche comportamentali con un impatto sia ...

