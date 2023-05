Real Madrid | nuovo comunicato sul caso Vinicius | “Immagine nostro calcio gravemente danneggiata”

(Di lunedì 22 maggio 2023) Dopo ildi razzismo che ha riguardato, ilha emanato un altrostampa. Ecco il testo della nota ufficiale. “IlC.F. desidera ringraziare per le numerose manifestazioni di affetto, solidarietà e affetto ricevute da tutte le parti del mondo per ilgiocatoreJúnior. Gli attacchi odiosi e razzisti devono essere sradicati per sempre dalla nostra società ed è così che si sono espresse personalità di ogni estrazione sociale e di diverse istituzioni nazionali e internazionali dopo quanto accaduto ieri allo stadio Mestalla. Ilclub mostra la sua gratitudine alla massima autorità delmondiale, il presidente della FIFA Gianni ...

Il riscatto di Brahim sarà figlio di valutazioni tecnico - economiche e di trattative con il. Ma soprattutto sarà legato all 'intenzione di rilanciare o in alternativa di abbandonare il ...Ennesimo caso di razzismo ne LaLiga ai danni di Vinicius Junior. Preso di mira dai tifosi del Valencia con cori e atteggiamenti beceri, l'attaccante delsi scaglia contro un tifoso e si rifiuta, inizialmente, di proseguire la gara. Nel finale, al brasiliano saltano i nervi e, in seguito a una rissa, viene ...Ieri il calciatore delVinicius Jr. è stato insultato razzialmente dai 'tifosi' locali del Valencia in una partita valida per la 35esima giornata della Liga spagnola. Il match è stato ...

BASKET, EUROLEGA - Il montepremi di Eurolega continua a diventare sempre più ricco. Il Real Madrid, campione d'Europa, ha ricevuto 1.8 milioni di euro, quasi il doppio dell'Olympiacos, finalista ...(ANSA) - ROMA, 22 MAG - Il Real Madrid ha annunciato di aver presentato una denuncia presso la procura spagnola dopo gli insulti razzisti subiti dal suo attaccante brasiliano Vinicius domenica ...