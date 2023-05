Real Madrid | Courtois | «Avrei lasciato il campo con Vinicius»

(Di lunedì 22 maggio 2023) Thibaut, portiere del, ha parlato degli episodi di razzismo avvenuti ieri controRonaldo ha parlato a LaLigaTV degli episodi di razzismo avvenuti controin Valencia-, partita de La Liga. PAROLE – «Dicono cose folli, mi hanno detto di tutto, mi hanno fatto qualsiasi gesto. La gente va allo stadio per insultare, non per guardare il calcio. Semi avesse detto che non voleva giocare,ilcon lui. E nella rissa il primo cartellino rosso doveva essere estratto per Hugo Duro, che afferraper il collo».

Si parla di alcuni 'esaltati', ma Ancelotti accusava tutto lo stadio dei cori razzisti contro Vinicius.'s Brazilian forward Vinicius Junior reacts to being insulted pointing at the stands during the Spanish league football match between Valencia CF andCF at the Mestalla stadium ...Ci va giù durissimo Carlo Ancelotti dopo la sfida tra Valencia e, terminata per 1 - 0. Al centro il suo giocatore Vinicius jr. , insultato con cori razzisti da tutto il Mestalla, prima di ...Sempre secondo il giornale catalano, Juve e Inter avrebbero chiesto informazioni, ma al di là che servirà un'offerta, Al Khelaifi sembrerebbe deciso a tenerselo stretto.

BASKET, EUROLEGA - Il montepremi di Eurolega continua a diventare sempre più ricco. Il Real Madrid, campione d'Europa, ha ricevuto 1.8 milioni di euro, quasi il doppio dell'Olympiacos, finalista ...(ANSA) - ROMA, 22 MAG - Il Real Madrid ha annunciato di aver presentato una denuncia presso la procura spagnola dopo gli insulti razzisti subiti dal suo attaccante brasiliano Vinicius domenica ...