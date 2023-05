Real Madrid campione dell’Eurolega basket | battuto Olympiacos di misura

(Di lunedì 22 maggio 2023) Il fato è stato, finalmente, compiuto. È stato un lungo, anzi lunghissimo, viaggio all’interno dell’universo più bello e scintillante della pallacanestro europea che nella giornata di ieri ha assegnato il suo premio più prezioso in un ultimo atto tanto bello quanto atteso. Due le protagoniste di questa vicenda: i greci primi del campionato contro gli spagnoli della capitale, giunti terzi alle spalle di quel Barcellona (secondo) poi annientato nelle semifinali. L’epilogo si è legiferato: il2022/23 al termine di una gara epica controche si ricorderà a lungo. È l’undicesimo titolo della storia per i Blancos....

Vinicius Junior , bersaglio di insulti razzisti, durante la partita Valencia -, andata in scena domenica al Mestalla e terminata 1 - 0 per i padroni di casa. Dopo aver sentito gli insulti nei suoi confronti, il brasiliano indica un tifoso in tribuna e ne pretende l'...Il razzismo è normale nella Liga - il messaggio del brasiliano del- . Il campionato che una volta 'appartenne' a Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi, oggi appartiene ai razzisti". "...Commenta per primo Secondo Marca ilpotrebbe decidere di promuovere in prima squadra l'attaccante del Castilla Álvaro Rodríguez, classe 2004.

Diaz vuole restare, il Milan vuole tenerlo, ma il Real cosa vuole Via alla trattativa La Gazzetta dello Sport

Si allontana Sergio Scariolo dall'eventuale panchina del Real Madrid dopo la vittoria delle Merengues dell'EuroLeague 2022-23 A caldo, subito dopo la finale con premiazione alla ...Il calciatore brasiliano chiede che il tifoso che l'ha insultato venga allontanato. Dopo dieci minuti di stop la gara riprende e termina con l'espulsione dello stesso Vinicius ...