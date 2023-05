Real campione d' Europa | Llull decide di vincerla così Il

IlMadrid del basket èd'Europa per l'11/a volta nella sua storia , avendo battuto per 79 - 78 l'Olympiacos Pireo nella finale dell'Eurolega giocata a Kaunas. La sfida ha avuto un finale ...... gli interisti ricordano che Mourinho vinse il Triplete nel 2010 o il suo passaggio alMadrid ...inatteso solo per chi non conosce le dinamiche legate al proprietario della squadrad'...Il presidente delMadrid Florentino Perez disposto a mantenere Carlo Ancelotti in panchina per ... Anche il titolo didi Spagna sfuggito ai reali: gli acerrimi rivali del Bar a hanno gi ...

Real campione d’Europa, i complimenti del Partizan Sportando

Il Real Madrid del basket è campione d'Europa per l'11/a volta nella sua storia , avendo battuto per 79-78 l'Olympiacos Pireo nella finale ...Ecco tutti i risultati e le classifiche dei principali campionati europei: il Manchester City è campione d’Inghilterra, il Borussia Dortmund sorpassa il Bayern Monaco ContentsEcco tutti i risultati e ...