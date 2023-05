Real Albergo Poveri | confronto su proposta dell’Istituto Galiani

NAPOLI. In commissione Urbanistica, presieduta da Massimo Pepe, si è svolta l'audizione degli alunni dell'istituto "F. Galiani" sulle ipotesi di riqualificazione deldei Poveri. L'incontro si è tenuto presso la Sala dei Baroni al Maschio Angioino e ha permesso agli studenti di illustrare la loro proposta progettuale ai commissari e all'assessora all'...Manchester City: la Premier in. Vincere senza giocare toglie sicuramente un po' di emozione,... Imprese su imprese, con il 4 - 0 alMadrid nel ritorno delle semifinali di Champions League. ......del patron delAversa, Emanuele Filiberto dopo la partita persa per 6 - 0 a Ragusa . Il principe ha sostenuto che la sua squadra è stata avvelenata durante il ritiro pre gara in un noto...

Real Albergo dei poveri, in Commissione le proposte degli studenti ROMA on line

RAGUSA - Torna al centro del dibattito la sconfitta del Real Aversa nella partita disputata fuoricasa lo scorso 14 maggio contro il Ragusa, in occasione Per Emanuele Filiberto, presidente del Real Ave ...Hanno suscitato tanto clamore le dichiarazioni del patron del Real Aversa, Emanuele Filiberto dopo la partita persa per 6-0 a Ragusa. Il principe ha sostenuto che la sua squadra è stata avvelenata dur ...