Razzismo | Vinicius replica a Tebas | “Sei uguale ai razzisti | voglio punizioni”

(Di lunedì 22 maggio 2023) “Ancora una volta, invece di criticare i, il presidente della Liga appare sui social per attaccarmi“. Così su TwitterJunior, vittima di insultinel match contro il Valencia, in risposta al tweet di Javier. “Per quanto parli e fai finta di non leggere, l’immagine del tuo campionato viene scossa. Guarda i commenti ai tuoi post e datti una risposta… Negare ti rende soloai. Non sono tuo amico per parlare diazioni e. L’hashtag non mi commuove” ha aggiunto il calciatore del Real Madrid. Il tweet dia cui fa riferimentorecita così: “Siccome chi non dovrebbe spiegarti cos’è e cosa può fare la Liga nei casi di ...

Infantino: 'Applicare le regole' 'Piena solidarietà a. Non c'è posto per ilnel calcio o nella società e la Fifa è al fianco di tutti i giocatori che si sono trovati in una ...... ha commentato gli insulti razzisti di cui è stato vittimaJunior nel match contro il Valencia, esprimendo totale solidarietà al talento del Real Madrid: ' Non c'è posto per ilnel ..."Piena solidarietà a. Non c'è posto per ilnel calcio o nella società e la Fifa è al fianco di tutti i giocatori che si sono trovati in una situazione simile. I fatti accaduti durante la partita tra ...

Insulti razzisti a Vinicius, Valencia-Real sospesa 10 minuti, poi il brasiliano espulso Sky Sport

Un episodio spiacevole, l’ennesimo caso di razzismo, quello che si è verificato ieri in Spagna durante la sfida tra Valencia e Real Madrid. I tifosi padroni di casa si sono ...La Liga "appartiene ai razzisti". E' il pesante atto d'accusa lanciato dall'attaccante del Real Madrid Vinicius Junior, dopo essere stato pesantemente ...