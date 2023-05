Razzismo | Infantino | ' Solidarietà a Vinicius dopo i fatti di Valencia'

(Di lunedì 22 maggio 2023) ROMA - "Piena. Non c'è posto per ilnel calcio o nella società e la Fifa è al fianco di tutti i giocatori che si sono trovati in una situazione simile. Iaccaduti ...

ROMA - "Piena solidarietà a Vinicius. Non c'è posto per ilnel calcio o nella società e la Fifa è al fianco di tutti i giocatori che si sono trovati ...il presidente della Fifa Gianni...Brutto episodio diallo stadio "Mestalla" di Valencia. Il campionato di calcio spagnolo finisce nell'occhio ... Il presidente della Fifa, Gianni, ha espresso la sua "piena ...Anche il presidente Gianniha condannato questo grave episodio di: "Tutta la nostra solidarietà a Vinicius. Non c'è posto per ilnel calcio o nella società, e la Fifa ...

Razzismo: Infantino, solidarietà a Vinicius, applicare le regole Agenzia ANSA

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - "Piena solidarietà a Vinicius. Non c'è posto per il razzismo nel calcio o nella società e la Fifa è al fianco di tutti i giocatori che ..."Tutta la nostra solidarietà a Vinicius. Non c'è posto per il razzismo nel calcio o nella società, e la Fifa sostiene tutti i giocatori che lo hanno subito. Gli ...