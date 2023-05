Razzismo | il Real presenta una denuncia per insulti a Vinicius

... Luis Rubiales, ha ammesso che il calcio ha avuto "un problema" di "" nel suo paese, dopo i nuovi insulti subiti a Valencia dall'attaccante brasiliano delMadrid Vinicius. Per quanto ...... rieccolo sbucare, ancora tu, maledetto! A pagare dazio nuovamente di questi continui attacchi linguistici e totalmente impertinenti e Vinicius Jr, il turbo - tuono delMadrid. Come ho ...(Photo by JOSE JORDAN / AFP) Dopo il comunicato delMadrid in cui la società si impegna a denunciare alla Procura federale gli atti dinei confronti di Vinicius Jr , anche il Valencia ...

Spagna, 'scimmia' a Vinicius in Valencia-Real Madrid. Lo sfogo: "Il razzismo è normale nella Liga" la Repubblica

Il Real Madrid ha annunciato di aver presentato una denuncia presso la procura spagnola dopo gli insulti razzisti subiti dal suo attaccante brasiliano Vinicius domenica a Valencia. (ANSA) ...Il club spagnolo prende posizione dopo quanto accaduto al Mestalla, nei confronti di Vinicius. Ecco la nota dei blancos ...