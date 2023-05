Ray Stevenson muore ad Ischia durante le riprese di un film

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 22 maggio 2023) Ray, attore britannico 59enne, è morto stamani all’ospedale Rizzoli di: si trovava sull’isola da alcuni giorni per girare il“Cassino a”, diretto da Frank Ciota e in cui recita anche Ugo Dighero ed ha accusato un malore per cui è stato necessario il ricovero nella struttura ospedaliera isolana, sabato pomeriggio. Stamani le condizioni dell’attore, già molto serie al momento del ricovero, si sono aggravate e dopo poco è morto.ha recitato in diversi(tra cui Thor e Re Artù) ed era noto soprattutto per la sua interpretazione di Tito Pullo nella serie Roma prodotta da Bbc/Hbo L'articolo proviene da Ildenaro.it.