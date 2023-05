Rapina choc a Roma | anziani legati in casa e derubati di oro e contanti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 22 maggio 2023). Se la sono vista brutta due coniugirimasti vittima di una violenta. Protagonisti dell’accaduto un uomo di 77 anni e sua moglie, una 72enne. I malviventi avevano aspettato che l’uomo rinsse, dopodiché lo hanno dapprima minacciato e poi, una volta entrati nell’abitazione, hanno legato in cucina lui e la moglie così da poter fare razzia indisturbati all’interno dell’appartamento. Partite le indagini i ladri sono stati poi arrestati. Nella fattispecie, i militari del Nucleo Operativo della CompagniaPiazza Dante hanno rintracciato e dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere – emessa in data 11 maggio 2023 dal Tribunale Ordinario di– Sezione GIP- nei confronti di tre persone: un 44enne di Avellino, ...