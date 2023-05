Rapina a un portavalori al centro commerciale | bottino da 7 mila euro

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 22 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDue banditi armati hannoto i dipendenti di unimpegnati nel prelievo dell’incasso di un negozio della galleria del“Le porte di Napoli” ad Afragola. Il colpo è stato portato a termine nel parcheggio esterno della struttura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Casoria e quelli della stazione di Afragola. I malviventi avrebbero sottratto oltre 7, fuggendo poi a piedi. Indagini in corso per ricostruire la vicenda. Non ci sono feriti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.