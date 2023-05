Ranking WTA | best Cocciaretto n 43 e non solo Guida sempre Swiatek

... mentre ne recupera due anche Elisabetta Cocciaretto, ora numero 43, ennesimo "best" di questa stagione. Recupera ben 13 posizioni Jasmine Paolini: grazie alla vittoria nel125 di Firenze ......proiett a Storm Hunter (cognome da coniugata di Storm Sanders) alla posizione numero 5 del... Palmares che include anche 3 titoli Slam (due vinti con Sabalenka e 1 con Hsieh) e leFinals di ...... numero 93 delma con un bestalla posizione 45. L'inizio è previsto intorno alle ore 15, sebbene molto dipenderà dalla durata degli incontri precedenti sul campo principale del ...

Ranking WTA (22 maggio 2023): Swiatek vede in pericolo il suo numero 1. Paolini +13, Sara Errani torna nelle prime 70 OA Sport

ennesimo “best ranking” di questa stagione. Recupera ben 13 posizioni Jasmine Paolini: grazie alla vittoria nel WTA 125 di Firenze risale al numero 52. Otto posti in più anche per la semifinalista ...Martina Navratilova is doing “OK” after being diagnosed with throat cancer and breast cancer. “I’ve gone through a very difficult year but now I’m OK,” the 18-time Grand Slam singles champion and ...