Ranking WTA 22 maggio 2023 | Swiatek vede in pericolo il suo numero 1 Paolini +13 | Sara Errani torna nelle prime 70

Leggi su oasport

(Di lunedì 22 maggio 2023) Igain? Forse, e per la prima vera volta da tantissimi mesi a questa parte, sì. Il1 del mondo in mano alla polacca non è più così solido: deve arrivare almeno ai quarti di finale al Roland Garros per essere sicura di non ritrovarsi con sorprese da parte della bielorussa Aryna Sabalenka. Stranamente, l’esito finale degli Internazionali d’Italia non cambia più di tanto le parti alte della classifica, al netto del bestper la kazaka Elena Rybakina che sale al quarto posto a danno della francese Caroline Garcia e dell’americana Coco Gauff. Miglior sorte, pur nel ritiro finale, per l’ucraina Anhelina Kalinina, che sale di 22 posti e diventa25.WTA Lunedì 221 Iga8940 2 ...