Ranking Atp stravolto | quanti cambiamenti in vista del Roland Garros!

Ilaggiornato a lunedì 22 maggio. Grandi novità in top 10 dopo il torneo di Roma, vinto da Daniil Medvedev , nuovo numero due del mondo. La vera novità, però, è il ritorno in vetta al...Wta Sono ufficialmente terminati gli Internazionali d'Italia a Roma, una particolare edizione che ha visto importanti sorprese sia nel maschile che nel femminile. Sebbene stiamo parlando ...Daniil Medvedev conquista a Roma il primo titolo sul rosso battendo Holger Rune in due set, 7 - 5 7 - 5, e scavalca Novak Djokovic nelmondiale piazzandosi al numero ...

Tennis, il ranking ATP degli italiani dopo Roma: Sinner stabile in classifica, Musetti risale, Berrettini non gioca ma... OA Sport

As expected, Carlos Alcaraz returned to the top of the ATP Rankings on the back of the Italian Open, but Novak Djokovic was dealt a couple of blows in Rome.Il ranking Wta aggiornato a lunedì 22 maggio: best ranking per Rybakina, balzo in avanti di Paolini. Trevisan perde 8 piazze.