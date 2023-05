Ranking ATP | Cobolli vede la Top 150 Alcaraz n 1 ma a Parigi è corsa a tre

, LA TOP 20 (22 - 05 - 2023) 1 Carlos Alcaraz (ESP) 6.815 punti +1 2 Daniil Medvedev 6.330 +1 3 Novak Djokovic (SRB) 5.955 - 2 4 Casper Ruud (NOR) 4.915 5 Stefanos Tsitsipas (GRE) 4.775 6 ...Ilaggiornato a lunedì 22 maggio. Grandi novità in top 10 dopo il torneo di Roma, vinto da Daniil Medvedev , nuovo numero due del mondo. La vera novità, però, è il ritorno in vetta al...Wta Sono ufficialmente terminati gli Internazionali d'Italia a Roma, una particolare edizione che ha visto importanti sorprese sia nel maschile che nel femminile. Sebbene stiamo parlando ...

Tennis, il ranking ATP degli italiani dopo Roma: Sinner stabile in classifica, Musetti risale, Berrettini non gioca ma... OA Sport

Nonostante la sconfitta al terzo turno agli Internazionali BNL d'Italia Carlos Alcaraz è tornato numero 1 del mondo. Ma la corsa per il posto ...La toscana perde però otto posizioni ed è ora 26esima ROMA (ITALPRESS) - Il successo agli Internazionali di Roma permette a Elena Rybakina ...