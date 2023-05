Ranking Atp aggiornato a lunedì 22 maggio | Alcaraz numero uno davanti a Medvedev | Musetti sale di un posto

Leggi su sportface

(Di lunedì 22 maggio 2023) IlAtp22. Grandi novità in top 10 dopo il torneo di Roma, vinto da Daniil, nuovodue del mondo. La vera novità, però, è il ritorno in vetta aldi Carlos, già certo di scavalcare Novak Djokovic solo scendendo in campo a Roma. Il serbo è invece scivolato addirittura al terzoe sarà dunque testa di serie3 al Roland Garros, potendo incontraregià in un’eventuale semifinale. Guadagna una posizione anche il finalista degli Internazionali d’Italia, Holger Rune. Per quanto riguarda gli azzurri, Jannik Sinner resta saldamente all’ottavo, mentre Lorenzoguadagna una piazza e ...