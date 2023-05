Rai | Report vuole vederci chiaro su Area Sanremo

(Di lunedì 22 maggio 2023)indaga sui criteri di selezione Il Secolo XIX, di Tiziana Leone, pag. 29 Questa sera ““, la trasmissione di Sigfrido Ranucci (foto) in onda su Raitre, affonda il coltello dell’inchiesta nella torta di, il concorso che porta otto cantanti emergenti alla finale diGiovani. Emanuele Bellano ha indagato sui criteri per scegliere i finalisti, ascoltando le testimonianze di due giovani artisti, Aurora Pacchi e Michelangelo Giordano, che nel 2014 furono eliminati dalla commissione, nonostante avessero voti più alti di quelli ottenuti dai finalisti. «Quell’anno la commissione era formata dal cantante dei Pooh, Roby Facchinetti, che era presidente di commissione, dalla cantante Giusy Ferreri e dal rapper Dargen D’Amico», ...

Stasera , 22 maggio, su4 , in prima serata, alle 21:20, va in onda Innocenti bugie , film statunitense del 2010. La ... i precedenti erano stati Vanilla Sky e Minority. Prima di Tom Cruise, ...... Salvatore Baiardo, ha parlato della foto che ritrae Silvio Berlusconi, il boss Giuseppe Graviano e il generale dei carabinieri Francesco Delfino anche con, in onda su3 e su Raiplay.it, ...Nelle settimane scorse, infatti, la trasmissioneaveva mostrato una foto che ritraeva la ... In seguito all'inchiesta della trasmissione diTre, che ipotizzava un legame di amicizia tra ...

Tutti contro Yuka - Report Rai Storia

In prima serata, come ogni lunedì, su Rai 3 va in onda Report.Nella trasmissione condotta da Sigrido Ranucci, stasera si accenderanno i riflettori su un funzionario di polizia giudiziaria che saprebbe ...Il lungometraggio è il terzo in cui Tom Cruise e Cameron Diaz hanno recitato insieme, i precedenti erano stati Vanilla Sky e Minority Report. Prima di Tom Cruise, per il ruolo erano stati presi in ...