Rai | Alessandro Cattelan rompe il silenzio sull’addio di Fabio Fazio

(Di lunedì 22 maggio 2023) News Tv.ha parlato durante un’intervista dell’addio dialla Rai e del gossip secondo il quale lui potrebbe prendere il suo posto su Rai3. Per ora tutte le voci sul destino dei programmi della televisione pubblica sono soltanto indiscrezioni: bisognerà attendere ancora diverse settimane per sapere quale sarà il destino del palinsesto Rai della prossima stagione. Ad oggi il gossip si concentra su chi prenderà il posto dila domenica sera su Rai 3. Tra i tanti nomi che si sono fatti, come quello di Paolo Bonolis e di Massimo Giletti, spunta anche quello di: cosa ha detto lui stesso a proposito di ciò. (Continua dopo le foto) Leggi anche: “Viva Rai2”, cos’ha rivelato Fiorello su Albano Carrisi Leggi anche: ...

La campagna debutterà in TV sulle reti, Mediaset, LA7 . Lo spot è declinato in tre formati da ... head producer e mixing engineer Marco Massimiliano Peretti, producerCiani, recording ...... La7: In onda ha raggiunto 734.000 telespettatori (3.8%); Tv8:Borghese 4 Ristoranti ha ...Uno: Domenica In ha registrato 2.508.000 spettatori nella prima parte (19.1%), 2.123.000 ...... la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta,Storia trasmetterà Martedì 23 maggio , alle ore 22.10, il docufilm 'Giovanni Falcone. C'era una volta Palermo ' diChiappetta ...

Omaggio ad Alessandro Manzoni - RAI Ufficio Stampa Rai Storia

Chi sono la madre e il padre di Alessandro Egger: il rapporto con i genitori, padre naturale, Cristina Vittoria Egger Bertotti. Tutte le info ...La Lega conserverà la TgR con Alessandro Casarin direttore e Roberto Pacchetti vicario ... l’attuale direttore Andrea Vianello sarà dirottato a Rai San Marino. Al Gr2 arriverà Simona Sala, sospinta ...