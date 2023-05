Ragazzo investito in monopattino a Roma | nessuno si ferma a soccorrerlo | morto a 25 anni

(Di lunedì 22 maggio 2023) Tragedia sulle strade di. Unche avrebbe compiuto 25nei prossimi giorni è stato trovatodomenica sera in via Casal del Marmo . L'ipotesi è che sia statoe ucciso da ...

Ha investito e ucciso un 25enne in monopattino. Si è fermato, ha chiamato i soccorsi e poi è fuggito. All'arrivo dei sanitari del 118, la vittima, Marco Mannage, era sola sul selciato e non c'era null ...Un ragazzo di 25 anni di origini bengalesi, Marco Mannage, è morto mentre percorreva via di Casal del Marmo in monopattino. L'incidente all'altezza del civico 222 nella tarda sera di domenica 21 maggi ...