(Di lunedì 22 maggio 2023) Il ministro preposto al dossier: «Serve una revisione strutturale di obiettivi ormai superati dagli eventi. Gran parte del Piano non è spendibile. Dovremo definanziare una serie di interventi non strategici»

E con queste stesse remore il ministro al Pnrr, nonostante i mal di pancia dei governatori dem, ha chiesto tempo per la redistribuzione del Fondo di sviluppo e coesione tra le Regioni. ...In particolare " a sentire il ben informato Fubini " la mancata conoscenza dell'inglese da parte del ministroe del capo della nuova struttura di missione di Palazzo Chigi Carlo ...Così su Facebook il ministro agli Affari Europeiha commentato l'annuncio della presidente del Consiglio di aver scelto la Puglia quale sede del G7 del 2024.

Raffaele Fitto: “Pnrr da rifare. Fondi alle imprese, inutile darli alle infrastrutture” La Stampa

Una struttura di missione per monitorare e coordinare gli interventi delle Regioni contro il dissesto idrogeologico. E un commissario straordinario per farsi carico dell’alluvione ...Il noto aforisma di Karl Marx – secondo cui la Storia si ripete sempre due volte: la prima come tragedia, la seconda come farsa – calza a pennello al PNRR. A proposito del quale ci permettiamo solo di ...