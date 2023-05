(Di lunedì 22 maggio 2023) Il ministro preposto al dossier: «Serve una revisione strutturale di obiettivi ormai superati dagli eventi. Gran parte del Piano non è spendibile. Dovremo definanziare una serie di interventi non strategici»

E' replica della direzione de La Stampa alla smentita del colloquio riportato oggi dal quotidiano da parte del ministro con il ministro agli Affari Europei, Coesione, Sud e Pnrr,. amm ...Secondo il ministro per gli Affari europei,, 'gran parte del Pnrr non è spendibile. C'è un problema di quantità di interventi e uno di qualità'. La Dataroom del Corriere della Sera: 'Pnrr in frenata libera: bloccata la rata da 19 ...Cosi' il ministro per gli Affari europei, per le politiche di coesione e per il Pnrr,.

Raffaele Fitto: “Pnrr da rifare. Fondi alle imprese, inutile darli alle infrastrutture” La Stampa

"Nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza in Valle d'Aosta attualmente sono in corso 237 interventi per complessivi 397 milioni ma a breve contiamo di salire a 600 interventi per un tot ...Pnrr da smantellare e rifare anche negli obiettivi , con progetti che non verranno portati a termine, e fondi alle infrastrutture definiti inutili. Le parole ri ...