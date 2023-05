Radrizzani a Bogliasco | il ' signor Leeds' vuole comprare la Sampdoria

Oggi la faccia ce l'ha messain persona, che in mattinata si è presentato presso il centro sportivo blucerchiato diaccolto da Alberto Bosco - membro del consiglio di ...è stato accolto dal membro del Consiglio di Amministrazione doriano Alberto Bosco . L'imprenditore ha rilasciato anche una battuta a Sky Sport , che gli chiedeva lumi riguarda alla ...Giornata che può essere importante in casa Sampdoria . Andreae Matteo Manfredi sono arrivati a, al centro sportivo Mugnaini per parlare della trattativa d'acquisto della società. Il patron del Leeds con il fondo Aser Capital Limited e ...

Cessione Sampdoria, Andrea Radrizzani a Bogliasco: "Incrociamo le dita" - Sportmediaset Sport Mediaset

Assieme a Radrizzani anche il socio Matteo Manfredi: come già reso noto nei giorni scorsi, i due hanno già messo a punto un piano per accordarsi con le banche creditrici oltre ad una progettualità di ...Il proprietario del club inglese è arrivato in mattinata per trattare con Alberto Bosco, membro del Cda blucerchiato. “Incrociamo le dita” ha detto l’imprenditore ...