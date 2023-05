Rabat | Trevisan al 2°turno | debutta Bronzetti live in tv alle 14

(Di lunedì 22 maggio 2023) Lucianel "Gran Prix Sar la Princesse Lalla Meryem", torneo WTA 250 dotato di un montepremi di 259.303 dollari che si sta disputando sulla terra rossa di, in Marocco. La ...

Già al secondo turno Martina, tornata aper difendere il titolo conquistato dodici mesi fa - primo e finora unico trofeo vinto nel tour maggiore - prologo della cavalcata al Roland ...Parrizas Diaz 6 - 2 ritiro Martinasupera il primo turno del Gran Prix SAR La Princesse Lalla Meryem digiovandosi del ritiro nei primi punti del secondo set di Nuria Parrizas - Diaz . ...Martinainizia bene la difesa del titolo. Nel torneo '250' della Wta, la numero ventisei del mondo ha vinto all'esordio nel torneo marocchino: dopo il 6 - 2 a favore della tennista ...

WTA Rabat 2023, risultati 22 maggio: agli ottavi Martina Trevisan e Sloane Stephens, fuori Kristina Mladenovic OA Sport

Già al secondo turno Martina Trevisan, tornata a Rabat per difendere il titolo conquistato dodici mesi fa - primo e finora unico trofeo vinto nel tour maggiore - prologo della cavalcata al Roland ...Prosegue il primo turno del torneo Grand Prix Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem 2023 di tennis: il WTA 250 di Rabat, in Marocco, vede in casa Italia la vittoria all’esordio di Martina ...