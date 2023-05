(Di lunedì 22 maggio 2023) : il processo Trattativa Stato-Mafie e le direttive green Ue Questa sera torna l’appuntamento con ““, il talkshow dedicato all’attualità politica ed economica condotto ogni lunedì in prima serata da Nicola Porro su Retequattro, a partire dalle 21.30. Al centrola tragedia dell’alluvione in Emilia Romagna con i collegamenti dei nostri inviati dai luoghi più colpiti. Nel corsoserata, un’intervista al ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, sul recente G7 di Hiroshima e sui nuovi scenariguerra ucraina. Inoltre, torna il capitolo dedicato alla giustizia con il focus sul processo “trattativa Stato-mafia” e la presenza dell’ex pm Antonio Ingroia. Leggi anche: Giorgia Meloni in Emilia Romagna: “Siamo pronti a fare la nostra parte” Infine, ...

IT 19:52 - TEMPESTA D'AMORE - 48 - PARTE 3 - 1aTV 20:30 - STASERA ITALIA 21:20 -00:52 - FALCONE, BORSELLINO E GLI ALTRI 02:06 - TG4 - L'ULTIMA ORA NOTTE Warner TV 18:00 - ...Vittoria da Champions . La Lazio supera in trasferta l' Udinese 0 - 1 e scavalca l' Inter , sconfitta dal Napoli e oraa 66 punti. Alla squadra di Sarri basta un rigore del suo centravanti Immobile , alla 12esima rete stagionale in campionato. La Lazio " imbattuta a Udine per la decima trasferta consecutiva " ......spendere denaro che non cresce sotto l'albero del campo dei Miracoli ma è debito della... orfane del mancato incasso dei 19 miliardi della terza rata e probabilmente dei 16 della. Un ...

Quarta Repubblica, anticipazioni, ospiti e temi del 15 Maggio 2023 Napolike.it

"Quarta Repubblica", le anticipazioni della puntata di oggi 22 maggio: il processo Trattativa Stato-Mafie e le direttive green Ue ...Podebrady – Due medaglie per l’Italia sulla 35 chilometri nei Campionati Europei a squadre di marcia, entrambe d’argento. A Podebrady, in Repubblica Ceca, i team azzurri si piazzano al secondo posto c ...