Quanto vale oggi un buono fruttifero di pochi milioni messo nel ’96? Pazzesco

Leggi su blowingpost

(Di lunedì 22 maggio 2023) Da tempo immemore gli italiani – amanti del buon vivere e del buon cibo – sono conosciuti anche per essere degli ottimi risparmiatori. Molti pensano che durante i momenti più bui si debba avere una sicurezza economica al sicuro, e per far ciò si scelgono i migliori metodi di investimento che in genere sono tre, o meglio i più amati: parliamo di investimenti in BOT , BTP e buoni fruttiferi postali. In tutti i casi la garanzia per queste tre forme di risparmio è quella di Cassa Depositi e Prestiti che per l’85% è una società dello Stato italiano, quindi può garantire maggiore affidabilità e serietà ai risparmiatori. Un ulteriore certezza per i risparmiatori è il fatto che allo scadere delil denaro verrà rimborsato al 100% con aggiunta degli interessi. Può accadere poi di essere intestatario di buoni fruttiferi postali a sua ...