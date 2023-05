Quanto guadagnano i calciatori del Napoli | chi è il più pagato

(Di lunedì 22 maggio 2023)del? Ma soprattutto chi è il più? Questi dati sono emersi dall’analisi di Calcio e Finanza sugli stipendi percepiti dai giocatori di questo club nella stagione 2022/2023. Bisognerà capire nella prossima quali cambiamenti ci saranno. Intanto, tutti insieme itotalizzano un ingaggio netto che supera di poco 45 milioni di euro netti, ovvero quasi 70 milioni di euro lordi. L’ingaggio totale per la squadra è diminuito con l’uscita di scena di Kalidou Koulibaly e Lorenzo Insigne. Ma vediamo ora insieme, uno per uno, quali sono gli stipendi riservati aideldel: chi è il più? Leggi anche: ...

... in aggiunta agià fatto dalla legge di Bilancio 2023 . Taglio cuneo Il taglio del cuneo contributivo non è per tutti , ma riguarda solo i lavoratori dipendenti chemeno di 35mila ......alloggi a impatto di Nuveen riguarda immobili destinati a residenti a basso reddito che...delle competenze di Omni nel campo dell'edilizia abitativa a prezzi accessibili perriguarda ......"Esg" o "sostenibilità"in media circa il 20% in più di stipendio base rispetto ai colleghi della stessa anzianità e in professioni equivalenti non legate alla sostenibilità. È...

MotoGP, i guadagni di Valentino Rossi: perché i piloti di oggi lo vedono col binocolo La Gazzetta dello Sport

Se utilizzare un PC 30 anni fa significava usufruire di uno strumento raro e complicato, oggi è un fatto scontato e universale. Per sfruttare al massimo ...Honkai Star Rail è qui per restare: il nuovo gioco degli autori di Genshin Impact ha già incassato 100 milioni di dollari in meno di un mese.