Quando il Giro d' Italia è sospeso tra inferno e paradiso

(Di lunedì 22 maggio 2023) Lui, in, c’è già stato. Il 21 maggio 1962. Un lunedì.d’, terza tappa, la Sestri Levante-Panicagliora, 225 chilometri. “Tre uomini in fuga. Io, Germano Barale e il belga Jos Hoevenaers. Traguardo tricolore a Castelnuovo, ma in Carbonaia. Quasi a casa mia. E lo vinsi”. Se è per questo, lui è già stato anche in purgatorio. Quattro giorni dopo, il 25 maggio 1962. Un venerdì.d’, settima tappa, la Fiuggi-Montevergine di Mercogliano, 224 chilometri. “Avevo la febbre. E la pagai. Arrivai al traguardo, ma fuori tempo massimo”. Olimpio Paolinelli, lucchese di Piegaio Basso di Pescaglia e poi di Castelnuovo di Garfagnana, una vita leggendaria. A cominciare dal nome: “Mio padre voleva chiamarmi come Bizzi, che si chiamava Olimpio, ma che da tutti era chiamato ‘il Morino’, un ...

...ha voluto utilizzare i meme della rana per scherzare sulle espressioni che vengono fuori... Per un periodo limitato, poi, è circolato anche l'hashtag #deletecoinbase che neldi 2 ore dalla ...Da allora, l'orso dei cartoni animati è stato percepito come una sorta di presa inverso ...domande come "Xi Jinping governerà la Cina per tutta la vita" e ha evitato di menzionare la Cina......alla prossima edizione del Roland Garros e che il 2024 potrebbe essere il suo ultimo anno in... Ovviamente è impossibile non considerarlo il favoritogioca a Parigi. Penso stesse inseguendo ...

Giro d'Italia 2023, domani il giorno di riposo: quando la prossima tappa Sabbio Chiese-Monte Bondone: percorso, orari, altimetria OA Sport

Il 21 maggio 1962. Un lunedì. Giro d’Italia, terza tappa, la Sestri Levante-Panicagliora, 225 chilometri. “Tre uomini in fuga. Io, Germano Barale e il belga Jos Hoevenaers. Traguardo tricolore a ...Il Gran Premio di Montecarlo 2023 di Formula 1 può essere davvero la gara degli outsider, Fernando Alonso e Charles Leclerc in testa Per scoprirlo, bisogna partire da un fattore fondamentale sulle st ...