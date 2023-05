Quando i soldati con shock da granata finivano davanti al plotone di esecuzione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 maggio 2023) Eroe e scemo di guerra è il titolo di una delle relazioni presentate sabato 20 maggio, al convegno “Odi et amo”, tenutosi a Savona a cura dell’Ordine dei chirurghi e degli odontoiatri su un tema di tragica attualità: il rapporto fra guerra e medicina. Corredato da foto agghiaccianti di mutilati della Prima guerra mondiale, il report scritto dal dott. Ugo Folco, potrebbe essere la trama di un film di Herzog o di un testo di Bertold Brecht. Racconta la nascita di un termine che venne coniato in Italia durante il primo conflitto mondiale per definire le vittime della mutilazione più crudele prodotta dal tritarcarne delle prima linee: icolpiti da “shell”, loda. Erano anni in cui (specie a Ipres o a Verdun) morivano 6.000al giorno e la vita media nelle trincee non ...