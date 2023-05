Qualificazioni Roland Garros 2023 | programma | orari e ordine di gioco martedì 23 maggio

(Di lunedì 22 maggio 2023) Il, glie l’didelledel torneo del Grande Slam deldella giornata di23. Sono ben dieci i nostri rappresentanti che devono ancora esordire sui campi di Parigi e che lo faranno nella seconda giornata di partite. Otto sono protagonisti nel tabellone maschile, mentre Lucrezia Stefanini e Nuria Brancaccio sono le uniche donne della nostra pattuglia che proveranno a conquistare un posto nel main draw. COURT 6 Ore 10:00 – Erhard vs Cobolli a seguire – Paquet vs Vicens Mas a seguire – Hardt vs Debru a seguire – (5) Dolehide vs Carle a seguire – Skatov vs Diallo COURT 2 Ore 10:00 – (2) Stefanini vs Chwalinska a seguire – Hsu vs Moreno de Alboran a ...

Matteo Gigante e Giulio Zeppieri sono i primi due tennisti azzurri ad aver conquistato il pass per il secondo turno delledelGarros. Vittoria in due set sia per l'esordiente assoluto in una prova dello slam Gigante, sia per Zeppieri che invece lo scorso anno su questi campi riuscì a conquistare il ...Si entra nel clou della stagione sulla terra rossa europea, con ilGarros 2023 - secondo slam stagionale - che prende il via e ci regalerà tre settimane di ... TABELLONEMASCHILI ...Giulio Zeppieri parte bene nelledelGarros, superando in due set all'esordio l'ex top - 20 Nikoloz Basilashvili. 'E' stato un buon match, ho colpito bene la pallina. Ero consapevole che il mio avversario fosse ...

Roland Garros M: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni. Matteo Arnaldi entra nel Md. Murray da' forfait. Oggi il ...

Giulio Zeppieri parte bene nelle qualificazioni del Roland Garros, superando in due set all'esordio l'ex top-20 Nikoloz Basilashvili: l'intervista per Sportface.Da Roma a Torino, Flavio Cobolli conquista risultati e punti importanti. Il 21enne romano è infatti reduce da un periodo in cui si è tolto ...