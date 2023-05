Qualificazioni al Roland Garros | Gigante parte bene

(Di lunedì 22 maggio 2023) Scattate ledel, secondo Slam del 2023, di scena sulla terra rossa parigina (domenica 28 via alle sfide dei tabelloni principali). Sono tre i match da vincere per ...

Scattate ledelGarros, secondo Slam del 2023, di scena sulla terra rossa parigina (domenica 28 via alle sfide dei tabelloni principali). Sono tre i match da vincere per accedere ai main ...Buona la prima per Matteo Gigante , che ha debuttato con una vittoria nellemaschili delGarros 2023 . Il tennista azzurro ha superato al primo turno il sudcoreano Hong con il punteggio di 7 - 5 6 - 4 , imponendosi dopo 1h55 di gioco. Match piuttosto ...AlGarros la ragazza di Torre del Greco potrebbe dare una svolta alla sua giovane carriera. ... ha provato i campi e ha trascorso del tempo con il fratello Raul, impegnato nelle...

Qualificazioni: 16 Italiani al via, chi sono, dove guardarli, orari e diretta tv e live streaming Eurosport IT

Scattate le qualificazioni del RolandGarros, secondo Slam del2023, di scena sulla terra rossa parigina (domenica 28 via alle sfide dei ...Lo zurighese, eliminato dal ceco Svrcina, manca il derby al secondo turno con il bernese, vincente sull'olandese Sels ...