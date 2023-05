Qualiano | incidente in via Orazio | 500 perde aderenza e ribalta

Leggi su puntomagazine

(Di lunedì 22 maggio 2023)in via. Lieve pioggerellina, fondo stradale viscido e una sterzata forse per riprendere il veicolo ha fatto il resto.in viaaccaduto ieri sera verso le 21. Chi ha assistito al fatto non trova una spiegazione. Velocità moderata, fondo stradale viscido a causa della pioggia e forse una sterzata per riprendere l’auto che aveva persoe verosimilmente un impatto con qualcosa, hanno fatto il resto. Così èta una Fiat 500. I cittadini che erano presenti e che ci hanno fornito informazioni hanno raccontato di un fondo stradale particolarmente viscido tanto da poter scivolare addirittura a piedi. Sul posto hanno chiamato il 118 perché coloro che hanno assistivo avevano ravvisato ...