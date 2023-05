Quali vitamine per stare bene?

Leggi su moltouomo

(Di lunedì 22 maggio 2023) Il nostro organismo non ne assume mai abbastanza, e in determinati casi ci affidiamo agli integratori. Lesono molto importanti per la nostra salute, basta pensare ai molti casi di scorbuto tra i marinai degli antichi velieri. Una malattia causata dalla cattiva alimentazione sulle navi e della mancanza di vitamina C. Quando non si assumono abbastanza, si parla di ipovitaminosi, mentre quando sono del tutto assenti, si parla di avitaminosi. L’ipervitaminosi si manifesta quando si abusa nell’assunzione di. LeAbbiamo due tipologie di. Le idrosolubili e le liposolubili.idrosolubili: fanno parte di questa tipologia ledel gruppo B, H, PP e C. sonoche devono essere assunte ...