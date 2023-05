Qual è la canzone della pubblicità di Repower? L’avete già sentita in Ritorno al Futuro

Leggi su nonsolo.tv

(Di lunedì 22 maggio 2023)è una azienda energetica svizzera operante principalmente nel Paese elvetico e in Italia, dove è operativa dal 2002. Dal 2021, invece, viene trasmessa con importante frequenza unacaratterizzata da una musica molto evocativa, anche per il testo che ben si confa ad un’azienda che vende energia. È infatti possibile sentire a più riprese “That’s the power of love”, laddove power può significare tanto potere quanto energia. Maè lache fa da colonna sonora? Si tratta di unache in passato ha fatto da colonna sonora anche ad un film culto degli anni ’80 e proprio per il film in questione laè stata scritta: il film èal ...