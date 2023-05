Quagliarella | «Insieme ai tifosi | il Napoli ha costruito pian piano qualcosa di stupendo»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 22 maggio 2023) Nella conferenza stampa di presentazione della XXI edizione del Memorial Niccolò Galli, tenutasi a Firenze, è intervenuto Fabio. Il capitano della Sampdoria ed ex calciatore delha commentato l’andamento della Fiorentina quest’anno: «La Fiorentina ha strameritato le due finali, posso solo farle un grosso in bocca al lupo. Ha deieccezionali e un allenatore che la fa giocare bene a calcio. Veder giocare la squadra viola è sempre bello». Sui suoi ricordi in maglia viola,ha commentato: «Arrivai in una Florentia Viola appena risorta dalle ceneri. Non posso certo dire di aver dato anche io un contributo alla rinascita della Fiorentina, ho dato poco perché dopo 6 mesi sono andato via. Ricordo però ancora benissimo quei giorni, giorni in cui non avevamo neanche la roba per vestirci. ...