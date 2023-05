Psicoterapia poco accessibile in Italia | 10 suggerimenti della startup Serenis

(Di lunedì 22 maggio 2023) In, iniziare un percorso dinon è una cosa facile. La mancanza di risorse a livello nazionale, come la carenza di personale e i tagli del 45% agli investimenti pubblici, hanno reso difficile l’accesso a un servizio sempre più richiesto dai cittadini. La domanda di supporto psicologico è cresciuta in modo esponenziale, soprattutto tra le nuove generazioni: questa situazione ha creato un problema di accessibilità alle terapie, anche a causa del fattore economico. Nel 2022, l’ha tentato di porre rimedio a questa situazione con il Bonus Psicologo, tuttavia i risultati sono stati insoddisfacenti: su circa 400.000 richieste presentate, solo 41.000 sono state accettate. Nonostante ciò, l’interesse dell’opinione pubblica sul temasalute mentale rimane elevato, il che indica che a livello ...

Avventurarsi nel campo della psicoterapia in Italia è una sfida non da poco. L'insufficienza di piani nazionali, abbinata a una carenza di specialisti e a un taglio del 45% dei fondi pubblici, ha comp ...